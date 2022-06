Câlins, accolades, regards complices... les interactions entre Johnny Depp et Camille Vasquez ont été scrutées à la loupe par les internautes tout au long du procès qui se déroulait à Fairfax. De quoi faire émerger les rumeurs d'un couple naissant entre l'acteur de 59 ans et la talentueuse avocate de 37 ans. Cette dernière a fait une mise au point sur le sujet.

"C'est sexiste"

"Il est décevant que certains médias aient laissé entendre que mes interactions avec Johnny – qui est un ami que je connais et représente depuis quatre ans et demi maintenant – aient pu être inappropriés ou non professionnelles. C’est sexiste", a déclaré celle qui se dit "très heureuse dans son couple".

© AFP

Camille Vasquez partage actuellement la vie d' Edward Award, Britannique qui travaille pour la firme WeWork qui se spécialise dans le co-working. "Je suis moitié Cubaine, moitié Colombienne. Je suis tactile. Que voulez-vous que dise ? Je fais l’accolade à tout le monde. Et je n’en ai pas honte", a-t-elle ajouté, droite dans ses bottes.