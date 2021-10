Invitée pour parler de son livre "Tout commence par soi" dans le Buzz Tv du Figaro, Tatiana Silva a été interrogée sur sa relation avec Stromae qui avait duré deux ans entre 2011 et 2013. Agacée, notre compatriote et miss météo de TF1 a botté en touche les journalistes: “J’espère que ma vie n’est pas résumée à ça!"

Comme la DH vous l'avait déjà écrit ici, l'ouvrage de Tatiana Silva “Tout commence par soi" évoque de manière intime son long chemin vers la guérison suite à ses terribles épreuves de la vie, allant de la mort de ses parents à son enfance modeste en passant par l'avortement subi plus jeune. Sans oublier ses chagrins d'amour. Mais elle ne veut pas et refuse de parler de son ex, le chanteur Stromae.

"Je n’ai jamais souhaité en parler, et ce ne sera pas aujourd'hui que ça va commencer"

Si la Belge de 36 ans évoque ses histoire d'amour qui l’ont aidée à se construire en tant que femme, elle ne cite par contre jamais aucun de ses ex. Un journaliste du Buzz Tv lui demande alors qu'il est fait référence à Stromae dans son livre. “Je ne parle pas de lui, en fait”, lui a rétorqué Tatiana Silva qui a toujours voulu préserver sa vie privée et celle du chanteur. “J’espère que ma vie n’est pas résumée à ça. Je n’ai jamais souhaité en parler, et ce ne sera pas aujourd'hui que ça va commencer, je suis désolée. Je vous invite à le lire car dans mon livre, il n’y a pas de propos sur lui."

Quid des spéculations sur sa vie privée alors? L’ancienne Miss Belgique a expliqué qu’elle comprenait mais qu'elle avait le droit de dire non. “Je comprends. Les gens sont curieux, ils veulent savoir. Moi-même il y a des choses que j’ai envie de savoir, par exemple si Brad Pitt va se remettre avec Jennifer Aniston”, déclare-t-elle au média du Figaro. “Mais la bonne blague, le côté marrant, tout ça s’arrête au moment où je dis ‘c’est ma vie privée, je n’ai pas envie d’en parler’. Quand la personne respecte ça, tout va bien."