Depuis le 27 juin dernier et la publication d'une de ses anciennes collaborations avec le magazine-dans lequel la gagnante du premier Loft Story avait posé seins nus en 2002-, c'était le calme plat. De quoi inquiéter les 230.000 fans Instagram de Loana. "Ne lâche pas", "Courage" ou encore "Pensées positives", peut-on lire suite à sa vidéo quelque peu alarmante en connaissant tous les ennuis de santé et de dépression qu'elle a dû traverser ces dernières années.

Car si elle remercie ses admirateurs qui l’ont inondée de vidéos et de "textes d’amour" ces dernières semaines, Loana raconte aussi dans sa vidéo publiée à plusieurs reprises qu’elle traverse un moment compliqué : "Vous ne pouvez pas savoir, en cette période pour moi qui est très difficile, vous comprendrez plus tard, à quel point ça m’a touchée. Ça m’a remplie d’amour." Le tout dans un état un peu second, voire déboussolé.

"J’ai fêté mon anniversaire seule avec mon chien"

Voici les principaux mots de son message: "Merci pour tous vos commentaires vos déclarations d’amour/d’amitié et vos encouragements, ça m’a fait très chaud au cœur et beaucoup plus que vous ne le croyez. Voilà, je voulais vous remercier en vous faisant une petite vidéo. Je suis peut-être pas au top de ma forme, mais je me devais de vous dire un gros merci car vous m’avez réellement rendu le sourire et rempli mon cœur d’amour ! C’est incroyable comment vos messages si bienveillants et toujours rempli d’amour ont le pouvoir de soigner mes blessures et de m’encourager pour l’avenir. (…) Ce petit mot merci n’est pas assez grand pour pouvoir vous expliquer à quel point je suis regonflée de plein de bonnes choses. Merci à vous, plein de gros bisous et à très bientôt. Je vous aime et merci. Avec plein de cœur pour vous remercier de votre soutien. Merci et à très vite. Gros bisous."

Loana a aussi confié avoir fêté ses 43 ans seule, ce 30 août dernier. "Je me sentais seule. J’ai fêté mon anniversaire seule avec mon chien." Sur une dernière vidéo où elle est toujours dans son lit, on la voit d'ailleurs faire un câlin à son chien. "Ça c’est du câlin d’amour!"