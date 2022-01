Mary-Kate et Ashley Olsen, les jumelles devenues stars grâce à cette sitcom, se sont d'abord exprimées via un communiqué. "Nous sommes profondément attristés qu’il ne soit plus avec nous, mais sachez qu’il continuera d’être à nos côtés pour nous guider avec autant de grâce qu’il l’a toujours fait. Nous pensons à ses filles, à sa femme et à sa famille et leur présentons nos condoléances."

John Stamos: "Il s’endort en rêvant du jour où nous nous retrouverons tous – et il sourit"

John Stamos, alias Oncle Jesse dans la série culte, a rendu un des plus vibrant hommage sur Instagram ce mardi matin. "Je ne suis pas prêt à accepter qu’il soit parti. Je ne vais pas déjà lui dire au revoir. Je vais l’imaginer là-bas, toujours sur la route, faisant ce qu’il aime avec tout son cœur et son humour. Il est sur scène, en train de tout déchirer ! Un autre spectacle de deux heures devant quelques centaines de personnes parmi les plus chanceuses de la planète. Ils rient tellement fort qu’ils en pleurent."

L'acteur de 58 ans poursuit. "Sur le chemin de l’hôtel, il appelle sa belle et aimante épouse, Kelly. Il dit qu’il se sent comme à ses 26 ans, vivant ! Puis il lui demande de modifier une photo qu’il veut poster. Elle lui répond qu’elle n’a pas besoin d’être retouchée et lui dit qu’il est très beau. Il lui dit qu’il l’aime de tout son cœur. Et quand il arrive à l’hôtel pour poser sa tête sur l’oreiller, ses filles, sa famille, ses amis lui manquent. Mon Dieu, il nous aime tous tellement. Et il s’endort en rêvant du jour où nous nous retrouverons tous – et il sourit. Je sais dans mon cœur qu’il sourit, qu’il entend encore les rires de quelques heures auparavant. Je ne suis pas encore prêt à lui dire au revoir. Peut-être demain. Peut-être."





Quant Dave Coulier, ami d’enfance de Bob Saget et qui jouait le rôle de Joey Gladstone, il a réagi sur Twitter. "Mon cœur est brisé. Je t’aime, Bob. Ton frère de toujours."





"Il faisait les plus gros câlins"

Andréa Barbier, alias Kimberley Gibbler, elle a partagé un cliché de la série sur Instagram. "Il avait le plus grand des cœurs à Hollywood. Il faisait les plus gros câlins. Je suis dégoûtée de ne plus jamais pouvoir le serrer dans mes bras (…) Il aimait si profondément et si farouchement. Et il n’a jamais hésité à te dire à quel point tu comptais pour lui. C’est la plus grande leçon que j’ai apprise de Bob Saget, n’hésitez pas à dire aux gens que vous les aimez. Je me sens en paix en sachant que Bob savait exactement à quel point je l’adore. »

L’actrice a aussi tenu a partager une vidéo de Bob Saget. "Bob ne pouvait jamais résister à une occasion de faire un discours. Il était si doué pour savoir exactement comment articuler le moment et les sentiments. Ce discours qu’il a fait lors de notre première lecture à table de la saison 5 résume si parfaitement Bob. Il est rempli de tant de rires, d’amour et de cœur. Il me manque tellement".





Candace Cameron Bure, alias Donna-Jo Tanner dans La Fête à la maison, a également posté une série de photos sur son compte Instagram. "Je t’aime tellement. Je ne veux pas dire au revoir. 35 ans avec toi (Ndlr : la série a été lancée en 1987), ce n’était pas assez long."





Sans oublier aussi Jodie Sweetin alias Stéphanie Tanner ou encore Scott Weinger (alias Steve Hale) qui ont tous posté une photo de la troupe réunie de La Fête à la maison.