"Je ne vais pas servir de cobaye, déclarait le chanteur, venu promouvoir le CD/DVD Live de sa tournée "Ce soir... ensemble" (interview complète à lire la semaine prochaine dans La DH) dans Matin Première. Je vais me vacciner s'il y a des certitudes sanitaires. Si l'autorité suprême sanitaire nous rassure et nous dit oui voilà c'est possible." Avant d'ajouter: "Mais qui je suis pour donner tel conseil? Je suis juste en droit de m'interroger comme tout citoyen. Trouver un vaccin en moins d'un an, cela n'a jamais existé."

Une déclaration qui a interloqué les utilisateurs de Twitter. "Les doutes de Patrick Bruel sur le vaccin, je n'étais pas prêt", peut-on notamment lire parmi les réactions de plusieurs internautes qui ne comprennent pas pourquoi l'interprète de "Qui a le droit?" se pose des questions concernant la vaccination. Pour rappel, en mars dernier, l'artiste de 61 ans avait contracté le Covid-19. Entre fièvre, toux et fatigue, il avait passé un "sale moment", avait-il confié une fois remis sur pied.

"Je ne suis pas médecin mais je me laisse le temps de la réflexion"

Patrick Bruel nous a donné des précisions sur ce qu'il a voulu exprimer. "Jamais, je ne me positionnerais, ni n'endosserais la responsabilité de donner un conseil sur un domaine qui m'est totalement étranger, commence-t-il. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin ni spécialiste. Et je m'en réfère à la plus haute autorité pour prendre une décision."

Et le chanteur de parler en son nom. "En ce qui me concerne, j'ai une forme de sursis parce que j'ai eu le Covid. Et l'ayant contracté, j'ai un petit peu moins de chance que d'autres de le ravoir. D'autant plus que j'ai des anticorps assez élevé donc cela me laisse le temps de la réflexion. Et ce temps de la réflexion, ça sera surtout le temps de l'analyse des premiers résultats et de ce qu'il se passera. Je suis comme tout le monde, je n'ai aucune envie de prendre des risques supplémentaires."

"Aujourd'hui, c'est la guerre des labos"

Rappelons que ce vendredi matin, les laboratoires français Sanofi et britannique GSK ont déclaré que leur vaccin contre le Covid-19 ne serait prêt que fin 2021 en raison de résultats moins bons qu’espérés après les premiers essais cliniques,

Patrick Bruel poursuit sa pensée. "Aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on va très vite dans une course aux résultats, qu'on est dans une guerre des labos. Je trouve la position de Sanofi plutôt courageuse. Mais je ne veux pas trop me prononcer car moi-même, je ne sais rien et je ne veux tellement pas me substituer aux gens dont c'est vraiment le métier. Je ne veux pas avoir cette haute responsabilité de dire aux gens non plus de le faire ou non. Ici, je ne suis pas dans un conseil d'aller voir tel film ou un autre. Il faut prendre ça au sérieux."

L'influence d'un artiste sur le public

Selon lui, ce n'est "pas mon rôle de dire: faites-le ou pas. On arrive à la limite de l'exercice... qu'un artiste puisse être influent et donner son sentiment, même sur une position politique ou sociale. Mais ici, on n'est pas sur le même registre. On est dans le médical et on parle de la santé des gens." Et le chanteur de conclure par ces mots: "On ne peut pas parler quand on ne connait pas un dossier. Et qui peut prétendre connaitre quoi que ce soit à ce monde-là? Ce serait absurde et irresponsable. Je ne prendrai jamais cette responsabilité."