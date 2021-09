Des rumeurs le disaient même en réanimation après avoir contracté le Covid-19. Mais Akhenaton dément aujourd’hui. “Je n’aurais pas repris les concerts si j’étais allé en réa”, a-t-il confié dans Télé-Matin où il est venu présenter le nouvel EP de six titres (Deuxième vague) qui sortira le 17 septembre prochain. “Ils m’ont réoxygéné avec une machine qui s’appelle Optiflow. Et après je suis resté trois jours en observation, pas en réa.

Une question de... politique?

Mais son séjour à l'hôpital ne semble pas l'avoir fait changé d'avis pour autant. Invité de Thomas Sotto, qui lui demande si il est toujours antivax après tout ça, Akhenaton lui répondu tout de go : "Pour être antivax, il faut déjà voir un vaccin. Et aujourd’hui la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique. Je ne suis pas antivax, je ne veux pas me faire ce vaccin-là. C’est très différent !", insiste-t-il avant de conclure : "J’ai pris position parce que pour moi ce n’est pas une mesure scientifique. Le métro sans pass, le train avec pass. C’est scientifique ? C’est politique ! L’Assemblée nationale sans pass et les concerts avec pass. C’est scientifique ? Non, c’est politique". Et le rappeur de dénoncer alors ces mesures politiques. "Au bout d’un moment, il faut être sérieux. La science doit réappartenir à la science, elle ne peut pas appartenir au commerce.”