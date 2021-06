Cette semaine, l’humoriste préface l’Euro avec notre équipe nationale. Après un rap avec Romelu Lukaku, Pablo Andres titillera l’autodérision de Carasco et des frères Hazard avant le coup d’envoi. “Même s’ils sont très détendus, joueurs et généreux, on sent qu’ils sont déjà tous vraiment focus dans la compétition.”



"Le rappeur qui est en moi a refait surface !, plaisante d’emblée Pablo Andres au sujet de sa première capsule humoristique réalisée avec Romelu Lukaku ce lundi. C’est la première fois que je le rencontrais. Il m’a donné beaucoup d’amour et de soutien. Il me suivait déjà sur Instagram et je ne le savais pas. C’est complètement fou ! Il fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde et pouvoir déconner avec lui, en faisant du beat box, c’est un rêve de gamin !”

Cette intimité footballistique - “je leur tape un peu sur les doigts en leur disant ce qu’ils doivent faire ou non et surtout… faire n’importe quoi !” (sourire)-, l’humoriste belge n’en est pas à son coup d’essai avec notre équipe nationale. La dernière capsule en date, il voulait devenir assistant coach de Martinez. “Et je ne sais pas pourquoi mais j’ai l’impression qu’il m’a bloqué !, nous glisse-t-il en éclatant de rire. Je pense qu’il n’a pas besoin de moi et qu’il s’en sortira très bien sans moi, heureusement (sourire) !”

Devenu presque une tradition pour l'équipe, Pablo Andres est l’un des rares à pouvoir approcher nos Diables rouges d'aussi près. Encore plus en période Covid où il faut montrer patte blanche à la Fédération belge de football. “C’est un tournage rapide et très compliqué car il y a beaucoup de règles de sécurité et de normes sanitaires, nous confie l’artiste qui a dû tourner -après négociations fermes- avec une équipe réduite à seulement deux personnes. Il fallait un test PCR juste avant et s’il était positif, c’était mort. J’avais déjà eu le cas avec un cameraman et on a dû le remplacer en dernière minute. C’est beaucoup de restrictions, et c’est normal, mais les Diables sont plus que généreux.”

Les joueurs sont-ils toujours d’accord avec vos délires ?