En vacances, l'acheteur d'Affaire conclue a répondu à Closer sur ses souvenirs d'été. Et ses répliques sont parfois osées.

Qu'est-ce que Julien Cohen adorait particulièrement l’été lorsqu’il était plus jeune? “Les femmes”, assure-t-il dans un éclat de rire. “Toutes les premières fois qu’un ado à Saint-Tropez pouvait connaître, je les ai connues... Je passais d’une femme à l’autre”, se souvient-il encore. Sa première petite amie? Il s’en souvient comme si c’était hier. “C’était une Anglaise... Elle s’appelait Diana, ce fut mon premier baiser et elle avait un goût salé dans la bouche. J’étais fou dingue d’elle.”

"Ma femme et moi passons beaucoup de temps au lit"

Tout ça, c'est bien évidemment du passé. Sa seule tentation? Un bel objet dans l'émission de France 2 pour le bel antiquaire. Aujourd’hui, Julien Cohen file le parfait amour avec Karine Ohana, son épouse depuis 1998. Ensemble, ils ont même eu six enfants. “Je ne suis attaché à rien sauf à ma femme”, confie-t-il toujours à Closer. “Lorsque le téléphone ne sonne pas et qu’il n’y a pas de planning, ma femme et moi passons beaucoup de temps au lit."

On le surnomme Columbo: "Comme disait ma femme"

Dans Ici Paris en 2019, Julien Cohen avait fait encore d'autres confidences. "Karine est plus intelligente que jalouse. Et elle sait très bien qu’elle ne craint rien : les femmes qui me tournent autour ont entre 60 et 85 ans. Dans Affaire conclue, je parle tellement de Karine qu’on m’a surnommé Columbo. Du coup, je suis blacklisté par la jeune gent féminine. De toute façon, nous sommes un couple fusionnel et, après vingt ans de mariage, je la trouve toujours aussi exceptionnelle."