Derrière son sourire et ses vannes, Gad Elmaleh a longtemps caché un profond mal-être. Dans une interview accordée au, l'humoriste a évoqué ses rapports compliqués avec l'alcool. Par le passé, l'ex-compagnon de Charlotte Casiraghi était un véritable "addict". "", confie-t-il. "

Conscient de son addiction, Gad Elmaleh a décidé d'y mettre un terme le "21 août 2021" et de s'épanouir dans un quotidien plus paisible. Pour cela, il s'est d'ailleurs tourné vers la spiritualité. "L'hypothèse de Dieu rend joyeux", confie l'humoriste s'offre de temps en temps des cours de théologie et des retraites spirituelles.

"J’épure à tous les niveaux : dans ma vie professionnelle, personnelle…", a avoué l’artiste qui a aussi arrêté la cigarette. La prochaine étape? "C’est abstinence sexuelle", dit-il. avant de préciser: "Non je déconne !".