Plus d'une décennie avant son tragique accident de voiture, un autre événement venait mettre un gros coup d'arrêt à la carrière de Tiger Woods. En 2009, un retentissant scandale sexuel éclate à la figure de la légende du golf, suspectée d'avoir eu quatorze maîtresses durant son mariage avec le mannequin Elin Nordegren. Parmi elles, Rachel Uchitel. À 46 ans, l'ancienne hôtesse américaine refait parler d'elle puisque sa sulfureuse réputation vient de lui décrocher un très juteux contrat en tant que "sugar baby", rapporte Page Six . Un statut, mais aussi un business florissant, qu'elle entend décomplexer.

Rachel Uchitel est désormais l'égérie de Seeking Arrangement, une plateforme qui met en contact des personnes fortunées avec de potentielles relations. "De la 'compagnie' en échange de 'récompenses'", soulignait déjà ELLE Belgique au sujet du site américain au moment où l'affaire "RichMeetBeautiful" éclatait aux abords de l'ULB. "C'est pour les gens qui veulent être transparents à propos de ce qu'ils veulent quand ils entrent dans une relation", a confié celle qui dit être "accro à l'amour" au site américain. Toujours selon Page Six, on parlerait là d'un contrat à six chiffres.