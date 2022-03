"Grandis un peu"

Une conversation entre l'humoriste de 28 ans et le producteur de 43 ans vient en effet de fuiter. "Ye", qui accuse la femme d'affaires de changer l'emploi du temps de leurs enfants à la dernière minute et de les surexposer sur les réseaux sociaux, en prend pour son grade. "Kim est littéralement la meilleure mère que j'ai jamais rencontrée. Ce qu'elle fait pour ses enfants est incroyable et tu as tellement de chance qu'elle soit la mère de tes enfants. J'ai décidé que je ne te laisserai plus nous traiter de cette façon et j'en ai assez d'être silencieux. Grandis un peu p*****", peut-on lire dans un échange de messages supprimé depuis. "Oh, tu utilises la grossièreté maintenant. T'es où en ce moment ?", lui répond Kanye West. Réponse du jeune homme : "Dans le lit de ta femme". Photo à l'appui.

Kim Kardashian et Pete Davidson ont officialisé une bonne fois pour toutes sur Instagram ce 12 mars.