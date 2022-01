"Il est 4 heures du matin, dehors la peur est partout, elle se lève et fait ce même geste, elle fait du pain", peut-on entendre en écoutant la chanson corse "Face U Pane" (Elle fait du pain) du groupe engagé I Muvrini. Sa réponse à elle, sa lutte à elle, c’est la vie qui jamais ne se rend."

"Face u Pane" fait profondément écho à la Syrie, à l’Afghanistan mais aussi à la crise que l’on connaît aujourd’hui. "Le Saint pain, ces métaphores des gestes humains qui font le pain, ils sont pour nous le symbole de la vie qui jamais ne renonce", nous confie Jean-François Bernardini, leader d’I Muvrini et porte-parole de la non-violence. "On avait envie de saluer le travail humain. Faire du pain, c’est un geste fondateur. Le pain, c’est le symbole du pain quotidien. Gagner son pain, travailler pour avoir droit à son pain, c’est un geste profondément humain et c’est une manière de saluer ces héroïsmes visibles du quotidien."

Et cet amoureux des mots, en concert ces 14 (Forum de Liège), 15 (Théâtre Royal de Mons) et 16 janvier (Cirque Royal de Bruxelles) en Belgique, de poursuivre sa réflexion. "Ces héroïsmes tranquilles qui font que dans quelque contexte que ce soit dans le monde, on a beau nous aveugler d’obscurantismes, de guerres et de violences, à chaque moment, sur la planète, ce geste de vie existe. Ces héroïsmes-là, ils existent. À savoir, le positif, l’indestructible. Même dans les pires situations, elle pose un geste de résistance quotidienne en faisant son pain."

Ce qui annonce un album sur la même voie ?

"Oui mais que le Covid est venu contrarier un petit peu. (...)