"Je n'ai pas encore fait ma lune de miel. Je me suis mariée, et j'ai emménagé dans une nouvelle maison d'un seul coup, ce qui n'est pas la chose la plus maline à faire, mais ça prend forme", a d'abord écrit l'épouse de Sam Asghari. "C'est tellement étrange de se réveiller et tout est nouveau, nouvelle piscine, nouvelle cuisine, nouveau lit. Je suis sous le choc, je crois. Je suis en train de comprendre certaines choses", a-t-elle déclaré à l'attention de ses fans.



Britney Spears leur a aussi réservé une surprise : une nouvelle coiffure. "J'ai coupé tous mes cheveux courts et mon mari vient de me faire un steak. La vie est belle", a-t-elle conclu, visiblement comblée.