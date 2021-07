", a lancé l'animateur deHarry Roselmack, sur son compte Instagram. "seul militaire qui a survécu à l'attaque de Mohamed Merah en mars 2012 à Toulouse, Ndlr.)L'homme de télévision de 48 ans accepte toutefois avec honneur ce titre émanant du chef de l'Etat".

Ce 14 juillet est donc le moment du traditionnel défilé militaire, de la fête nationale (pour célébrer la prise de la Bastille, marquant les prémices de la Révolution française en 1789) et de la remise de la Légion d'honneur à ses chevaliers (comme le 1er janvier). Pour rappel, l’ordre national de la Légion d'honneur est l'institution qui, sous l'égide du grand chancelier et du grand maître, est chargée de décerner la plus haute décoration honorifique française. Elle récompense depuis ses origines les militaires comme les civils ayant rendu des "services éminents" à la Nation. Résultat de cette année (ceux qui rejoignent les 92 000 membres de la Légion)? Le Journal officiel a publié les noms des 467 lauréates et lauréats. 393 sont nommés au titre de chevaliers, 53 d'officiers, 17 de commandeurs, 2 de grands officiers (comme l’ancien directeur de l’OMC, Pascal Lamy, président d’honneur de l’institut Jacques Delors) et 2 au rang de grands-croix (comme le philosophe Edgar Morin, qui a fêté le 8 juillet ses 100 ans). Parmi eux, des personnalités bien connues.

Des chevaliers de la culture

Parmi les célébrités culturelles, on note la chorégraphe franco-américaine Carolyn Carlson, la mannequin et actrice Laetitia Casta et les journalistes de TF1 Jean-Pierre Pernaut et Harry Roselmack, Côté sportifs, Macron a distingué les navigateurs du Vendée Globe commele vainqueur Yannic Bestaven ou encorei le "roi Jean", alias Jean Le Cam qui avait sauvé Kevin Escoffier après son naufrage.