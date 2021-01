Y a pas de joie" titre ainsi le dernier numéro d’Héritages, en référence au tube de l’interprète de "Y a de la joie", l’émission de NRJ12 diffusée ce jeudi 14 janvier. Le programme s’intéressant à l’héritage laissé par Charles Trenet, décédé il y a pile 20 ans, le 19 février 2001 à l’âge de 87 ans.

Deux ans avant sa mort, l’interprète de "La mer" avait signé un testament dans lequel il désignait son secrétaire et confident - Georges El Assidi - comme son unique héritier. Sa fortune léguée ? De nombreuses propriétés, des œuvres d’art mais aussi et surtout des droits d’auteur estimés à environ 500 000 euros. Un gros pactole qu’il se serait fait voler.

Georges El Assidi détaille tout cela dans Héritages en commençant par les fameux droits de succession dans ce genre de cas particulier. Et pour cause, " lorsque l’héritier n’a pas de lien filial avec le défunt, il doit payer à l’État 60 % de la somme de l’héritage", précise le documentaire cité par Voici. "Une taxe que l’intéressé aurait pu aisément payer, s’il ne s’était pas refusé à vendre l’une des propriétés de son défunt ami. À la place, il a choisi de se tourner vers les banques. L’une d’entre elles accepte de lui accorder un crédit de près de quatre millions d’euros. Le problème c’est que Georges El Assidi n’a pas les moyens de rembourser cet emprunt."

En 2006, il se tourne alors vers Maurice, homme d’affaires et fan de l’artiste résidant au Danemark. Ce dernier lui propose un marché qui ira finalement à sa perte. À savoir que la demeure d’Antibes de Charles Trenet sera rachetée par une société danoise à hauteur de quatre millions d’euros. Histoire que Georges El Assidi rembourse plus facilement son crédit. À côté de cela, ce mystérieux Maurice lui propose aussi de lui racheter les droits d’auteur du chanteur pour la somme de 1,5 million d’euros. Rédigé en anglais et malgré le fait qu’il ne comprenne pas la langue, Georges El Assidi signe le contrat… mais l’unique héritier de Charles Trenet n’a jamais vu la couleur de l’argent dudit Maurice. Il a même perdu toute la fortune léguée par son ami de toujours… "Je n’ai pas fait attention, je suis tombé dans un piège. De là, j’ai tout perdu !"