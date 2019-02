Un comique de répétition qui commence tout de même à être lassant, pour ne pas écrire pathétique.

D’abord annoncé à Bruxelles puis en Tunisie, le combat de boxe entre Kaaris et Booba n’aura finalement pas lieu. Le second a décliné l’invitation du premier, ce qui a grandement mécontenté ce dernier. Il a exprimé sa colère sur Instagram dans une longue vidéo : "Tu m’as demandé un contrat avec l’heure, le jour, la date et un grec (une pita, NdlR). On t’envoie un contrat avec l’heure, la date et un grec, maintenant tu chies dessus. Tu flippes. T’es une grosse s***pe et tout le monde le voit." L’ambiance est au beau fixe entre les deux rappeurs français…