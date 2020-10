Tandis que les rumeurs enflent autour de sa participation à Danse avec les stars, Claude Dartois, le héros de Koh-Lanta, propose un joli pas de deux sur sa page Instagram. Sa partenaire dans cette danse-là ? Virginie Milano, sa compagne depuis dix ans, et qui lui a donné deux enfants (Andrea, 5 ans, et Marceau, né en janvier 2020). " Dix ans together. Je te décerne le trophée d’immunité pour cela, Virginie Milano. Je t’aime tout autant que je suis fier de t’avoir à mes côtés. " Une déclaration bien inspirante…