À l’écran, dans, Michael Douglas patauge dans les problèmes liés à la vieillesse. À la ville, il va plutôt bien.

À l’affiche de la deuxième saison de La méthode Kominsky, Michael Douglas - qui y a pour ex-épouse une certaine… Kathleen Turner - revient sur le succès d’une série qui se permet de rire… de la vieillesse. "Sur le papier, quand on lit que cette série parle de la maladie ; du corps qui se déboutique ; des problèmes de prostate, d’érection, de la libido en berne, de la déprime mais aussi de la nostalgie, de la famille qui ne vient plus voir, bref, forcément cela n’a rien de comique", analyse-t-il. La force et le talent de Chuck Lorre, le showrunner, c’est qu’elle parle de toutes ces thématiques avec une grosse dose de dérision et sans se prendre au sérieux. L’écriture des scénarios et les dialogues sont vifs, concis. Ils vont droit au but et c’est ça que j’aime dans cette série. On est en plein dans le concret."

(...)