“Je ne suis pas à bout de souffle…, a déclaré notre JCVD national, qui a fêté ses 60 ans ce dimanche 18 octobre, à Paris Match Belgique. Pour moi, avoir 60 ans n’est qu’un chiffre, même si je suis conscient d’avoir vieilli. Rassurez-vous, j’ai bloqué le compteur à 50. Ensuite, on n’est pas vieux à 60 ans : on devient juste un homme d’âge mûr.” Le célèbre acteur belge, qui vit à Los Angeles et vient de tourner un clip déjà culte pour AaRON, mais est actuellement en tournage du ‘Dernier mercenaire’ pour Netflix à Paris, plaisante même sur son âge. “Maintenant, je trouve que je suis encore pas mal pour mon âge, non ?”