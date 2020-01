Selon les rumeurs, la star belge et parrain de la 12e saison des Anges qui se déroule à Hong Kong, serait tombé sous le charme d’Anissa de L’Île de la tentation.

"J’ai eu… Je ne sais pas comment vous expliquer, mais j’ai eu une connexion", a lancé la jeune femme à notre JCVD national dans la bande-annonce de l’émission qui vient d’être dévoilée ce mercredi. "Vous êtes variée de la pensée ", lui ont répondu les célèbres muscles "Aware" de Bruxelles avant de proposer à l’ex-tentatrice de s’isoler pour discuter plus longuement. Et après lui avoir dit qu’il lui filait ses contacts, JCVD lui assure qu’ils auront "le temps de faire un resto et de parler un peu de tout" . Bref, une bande-annonce qui tendrait à confirmer les rumeurs d’un Youtubeur au sujet d’un potentiel coup de cœur entre l’acteur de 59 ans et la candidate Anissa lors du tournage en septembre 2019. "Pas tout le monde peut comprendre mais lui m’a compris" , dira-t-elle ensuite en interview dans le teasing de cette version Asian Dream des Anges. Dans cette téléréalité qui démarre ce lundi 3 février sur NRJ12, on a pu aussi reconnaître Kevin (Secret Story 3), Angélique (Koh-Lanta 2019), l’influenceuse Sarah Lopez, Illan (Les Marseillais VS Le reste du monde), le footballeur Jonathan Matijas, Jérémy Moscovici (Top Chef 6), Chani et Sébastien (10 Couples Parfaits 3), Hagda Prata (10 Couples Parfaits), Virgil (La Bataille des couples 2).

Pour rappel, en novembre dernier, le Youtubeur Aqababe révélait que Jean-Claude Van Damme aurait succombé au charme d’Anissa, et réciproquement. "A nissa a quitté le tournage depuis plusieurs semaines et se serait mise en couple avec Jean-Claude Van Damme", avait en effet assuré l’influenceur. Deux mois plus tard, la bande-annonce des Anges 12 joue sur cette rumeur en dévoilant une complicité entre les deux protagonistes dès leur rencontre dans la villa des candidats de téléréalité. L’ouverture d’esprit semble avoir conquis notre star des arts martiaux, désormais résident asiatique. Toujours selon l’influenceur français, JCVD va apparemment se rapprocher de la jeune femme au cours de l’aventure tournée à Hong Kong. Anissa avait d’ailleurs confié lors d’une interview accordée au Youtubeur Sam Zirah que le tournage des Anges s’était bien passé et que Jean-Claude Van Damme lui avait en effet donné son numéro de téléphone. "Cette personne est comme moi", a confessé celle qui a aussi été candidate des Marseillais Vs Le reste du Monde.