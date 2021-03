L’acteur ayant déjà eu deux enfants (Jules et Simon, nés en 2000 et 2001, étant d’une précédente union). Après Jeanne, née en décembre 2015, la star du cinéma et celle du patinage à glace ont donc accueilli une autre petite fille. Selon Magicmaman, confirmé par Closer qui précise que l’accouchement aurait eu lieu à l’hôpital de Neuilly-sur-Seine, le bébé pèserait 3,9 kilos et se prénommerait Alice. Bref, une petite… merveille !