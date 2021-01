L’ex-pianiste de Pierre Rapsat, rebaptisé Shang Ma Long en Asie (Maljean en chinois), nous a reçus chez lui pour dévoiler les secrets de "Chime of the Dawn Bells", son tube humanitaire contre le Covid vu plus de 100 millions de fois en Chine.

C’est dans son petit garage attenant à sa maison, du côté de Genval, en Brabant wallon, que Jean-François Maljean nous reçoit. Un endroit entièrement réaménagé en studio où le Verviétois de 67 ans a installé son piano Steinway pour y enregistrer ses albums solos. Son prochain opus sortira cette année. D’abord en Chine, puis en Belgique. Et le premier single, "Living Together", transpire le vivre ensemble en cette période de crise sanitaire.

L’ancien époux de Marie-Christine Maillard (ex-animatrice de RTL-TVi) connaît très bien Wuhan où il s’est souvent rendu, notamment avec une délégation belge de la Princesse Astrid. La province de Hubei, dont Wuhan est la capitale, étant jumelée avec… la Wallonie.