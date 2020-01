La cuisine mène à tout, jusqu’aux cercles les plus impénétrables dévolus aux VIP.

Tournée lors d’un brunch très couru organisé à Los Angeles avant la cérémonie des Grammy auquel participaient aussi Rihanna, Usher ou encore P.Diddy, une vidéo montre Beyoncé venir faire la bise à Jean Imbert, révélation de Top Chef en 2012, qui figurait parmi les invités.

"Dans ces moments-là, j’aime tellement me revoir quand j’avais 18 ans et que j’allais en Bretagne en écoutant en boucle leurs deux albums, Dangerously in Love d’elle et Blueprint de lui, a fait savoir le cuisinier sur Instagram en faisant référence à Queen B et à son époux Jay Z. C’était déjà fou quand j’ai cuisiné pour eux a leur 1er concert ensemble. Et toutes ces années après, quand ils organisent le brunch le plus impénétrable du monde et qu’elle arrive vers moi comme cela ou que la veille je dîne avec lui au resto. Je me rends compte que les rêves que j’avais, je suis en train de les vivre. "