En faisant une simple consultation pour la Covid-19, on lui avait détecté une malformation du cœur qui pouvait lui être fatale.

"Vous pouvez tomber à n’importe quel moment, comme Joe Strummer, comme Elvis Presley, confesse ainsi Jean-Louis Aubert dans la matinale de BFM TV. Une fois que je le savais… Je ne pouvais pas vivre avec cette épée de Damoclès. Peut-être qu’on m’a sauvé la vie. Sûrement. […] J’y suis allé la fleur au fusil, en me disant : ‘Allez, ça va…’ C’était plus intrusif que ce que je croyais. Et ça me fait plaisir de vous voir, mais grave !"

Mais au-delà de son opération très lourde, l’artiste du groupe Téléphone - qui sort une réédition de son dernier album avec des inédits (dont une nouvelle chanson intitulée "Va où ton cœur te dit") -, a subi une infection derrière. "Je suis parti dans les limbes. Quand je me suis réveillé, j’avais l’impression pendant mon sommeil d’avoir entendu cette chanson, a-t-il conclu sur BFM TV. Je me suis dit qu’elle serait un souvenir de cette période."