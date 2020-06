Jean-Luc Lahaye a de nouveau fait parler de lui en présentant sa nouvelle compagne.

Ce lundi 8 juin, le chanteur était invité sur le plateau de "L'instant de Luxe" sur la chaîne de télévision Non Stop People. Pour l'occasion, il a présenté pour la première fois sa compagne Paola, une femme beaucoup plus jeune que lui. Le chanteur de 67 ans est connu pour apprécier les demoiselles beaucoup plus jeunes, et a tenté d'ironiser la chose. "Je l'ai choisie à l'échographie", a-t-il dit.

Une blague qui a plutôt fait un flop et provoqué un tollé, quand on sait qu'il a déjà été condamné à 10.000 euros d’amende pour atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans en 2007 et pour corruption de mineur de 15 ans en 2015.

Le couple s'est rencontré par hasard à Montmartre et file depuis le parfait amour selon la jeune femme. "C’est une grande aventure ! C’est super ! On n’arrête pas, on voyage, on fait du parachutisme", a-t-elle expliqué. De son côté, le chanteur a plutôt évoqué leur différence d'âge. "Elle n’est pas jeune ! Je l’ai choisie à l’échographie", a-t-il lancé, avant d'ajouter que "pour tout le monde, la vie est ainsi faite pour les hommes. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune, en général. Principalement les artistes". Des propos qui n'ont pas eu l'air de contrarier Paola qui a assuré qu'ils n'en parlaient jamais.

Finalement, pour conclure l'interview Jean-Luc Lahaye a demandé au journaliste si sa compagne convenait pour l'image. "Paola est jolie ? Elle rend bien à l’image ? Je pourrais avoir quelques photos de nous d’eux ?" Une séquence très gênante qui s’est achevée par un bisou.