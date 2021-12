Jean-Luc Reichmann a répondu non sans humour à la Une très aguicheuse d'un magazine de presse people.

L'animateur de TF1 a posté une vidéo sur ses réseaux sociaux où il pointe du doigt le tabloïd en lisant à haute voix ce que dit la Une en question.

"Jean-​​Luc Reichmann placé dans le coma! Bon, ça encore...", plaisante le présentateur télé. Il ouvre le magazine et poursuit: "Jean-Luc Reichmann a vécu l’horreur. Il affiche toujours un sourire à tout épreuve. T-O-U-T, et ben ça non".



"Alors le coma oui, mais les fautes d’orthographe... NON!", conclut l'animateur avec humour mettant en évidence le fait qu’il manquait une lettre, un "E", à "tout" dans la phrase imprimée dans le magazine.

Une vidéo visionnée plus de 3.6 millions de fois sur Facebook et partagée plus de 4.000 fois.

Alors oui, Jean-Luc Reichmann a effectivement dû être placé dans le coma... en 1984! Âgé alors de 23 ans, l’animateur avait été victime d’un grave accident de moto et s’était retrouvé immobilisé pendant un an à cause de nombreuses fractures.