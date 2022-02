Le chroniqueur de TPMP sera le maître de cérémonie de la 1re édition de Miss Esthétique ce 27 février à Paris.

Une nouvelle aventure humaine s’ouvrait à moi, je ne pouvais donc pas refuser", nous confesse Jean-Michel Maire, animateur investi -aux côtés de Milla Jasmine- dans la toute première élection de Miss Esthétique qui se déroulera à la Cigale le 27 février prochain.

Et celui qui a annoncé son départ de Touche pas à mon poste sait de quoi il parle, lui qui a fait plusieurs fois de la chirurgie esthétique. "Je ne l’ai jamais caché. J’ai fait deux fois les cheveux à Paris, mes paupières qui tombaient sur l’œil et une liposuccion, affirme-t-il. Beaucoup pensent d’ailleurs que ce concours fait la promotion de la chirurgie esthétique ou des opérations alors qu’en fait, pas du tout ! 90 % des candidates n’en ont jamais fait et sont belles au naturel. En revanche, on casse les codes. Celles qui en ont fait pouvaient s’inscrire."

Animer Miss Esthétique, est-ce votre côté séducteur qui refait surface ?

(...)