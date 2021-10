Jean-Michel Maire, chroniqueur historique de Touche pas à mon poste , sera maître de cérémonie de la première édition -qui fait déjà polémique- de Miss Esthétique France… qui s’ouvre aussi à la Belgique. Avant de partir ouvrir un bar en Thaïlande.

Le 27 février prochain se déroulera la toute première élection de Miss Esthétique France. Un concours de beauté (inscriptions via le site ) qui aura lieu à La Cigale à Paris mais sera également ouvert aux femmes belges “ qu’elles soient rondes, mariées, tatouées, ayant ou non effectué un changement corporel via la chirurgie esthétique” précise l’événement. “Oui, le concours est ouvert à toutes les filles qui parlent français, qui sont francophones, insiste Jean-Michel Maire , qui en sera le maître de cérémonie. Même aux Flamandes qui parlent français ! J’adore la Belgique et, justement, j’ai un projet en cours avec un ami qui habite à liège et détient des centres de cryothérapie à Liège. On bosse sur l’ouverture d’un centre à Paris.”

“Les codes de beauté de Miss France sont vieillots”



À peine annoncé, Miss Esthétique fait déjà polémique. La gagnante recevant 15.000 euros pour faire de la chirurgie esthétique.