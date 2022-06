Dans Télépro, Jean-Pascal Lacoste s’est souvenu des folles soirées au château de Dammarie-les-Lys, lors de la Star Academy, sur TF1. “Un soir, on avait de l’alcool (...). Ils avaient fait venir des danseuses, (...) on était chauds avec les filles, on était prêts à les attraper au château. C’était le Club Med”. L’agitateur de la saison 1 assure toutefois qu’aucune partie de jambes en l’air n’aurait eu lieu. “Il ne s’est rien passé au château. Mario (Barravecchia, le Belge, NdlR.) aurait juste eu une petite gâterie dans les toilettes. On n’avait pas de salle CSA”, a balancé celui qui avait vécu une amourette avec Jenifer. “On a juste fait un bisou au château, quand on est sorti c’était une autre histoire. On est resté quelque temps ensemble après la Star Academy.”