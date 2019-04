"J’ai reconstruit une vie, j’ai rencontré quelqu’un avec qui ça se passe divinement bien et on va se marier très vite", a déclaré (sur le plateau de Ça commence aujourd’hui) le demi-finaliste de la première saison de la Star Academy, déjà papa de deux enfants prénommés Kylie et Maverick, nés de son union avec son ex-femme, Jennifer (à ne pas confondre avec la chanteuse !).

"On va aussi faire un troisième bébé." L’heureuse élue de Jean-Pascal Lacoste ? La demi-sœur de Sylvie Tellier, Delphine Tellier.