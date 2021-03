De l'art de remettre les pendules à l'heure: Jean-Paul Belmondo va bien, et c'est son avocat et ami Michel Godest qui le dit haut et fort dans les colonnes de "Nice Matin". A presque 88 ans - il les fêtera le 9 avril - le Magnifique tient la forme, malgré l'AVC qui l'a frappé il y a déjà vingt ans et en dépit d'une mauvaise chute, en 2019. Mais Michel Godest est formel, Bébel se réjouit "

S'il a été confiné pendans des mois - comme tout le monde - dans sa maison du Sud de la France (là, pas comme tout le monde!), Jean-Paul Belmondo a pu y recevoir la visite de ses amis. Et s'il n'a pas pu assister aux funérailles de son vieux complice Rémy Julienne,en janvier dernier, il se serait offert quelques jours de vacances Dubaï. De quoi faire taire les rumeurs alarmantes sur son état de santé.

Le quotidien français précise encore que l'été dernier, Bébel aurait passé beaucoup de temps avec celle qui fut un temps sa partenaire, Carlos Sotto Mayor. L'un et l'autre n'ont d'ailleurs pas hésité à publier sur les réseaux sociaux des photos de leur complicité retrouvée, trente ans après leur rupture. On les aurait vus au resto - quand ils étaient encore ouverts... - ou déambulant en Cadillac, comme au temps de leur splendeur.