"Je m’y suis mise, c’est tout", nous lance Jeanne Added lorsque nous revenons sur l’écriture et la sortie de son premier album solo en 2011. La chanteuse, compositrice et musicienne française de 38 ans n’est manifestement pas à l’aise. Nos questions l’ennuient, et on sent que l’exercice dans son ensemble est jugé un peu vain par la demoiselle, sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la Musique hexagonales pour le très beau Radiate. A-t-elle ressenti un intérêt accru depuis cette consécration ? "Non". Son univers s’est-il affiné et clarifié sur ce troisième disque ? "Sans doute". Une idée de la raison pour laquelle elle a été récompensée par ses pairs ?"Non, ils ne remettent pas de lettre d’explication."

(...)