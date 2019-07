Jeff Bezos, le patron d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde.

A Wimbledon, Jeff Bezos, qui vient de divorcer, est venu accompagné de sa maîtresse Lauren Sanchez. L'animatrice de télévision et le patron d'Amazon étaient assis trois rangs derrière le prince William et la duchesse de Cambridge. Ce dernier ne veut plus cacher son amour. D'ailleurs, le Dailymail confie qu'"il semblait plus intéressé par elle que par le match de tennis".

Pour rappel, son divorce avec Mackenzie s'est clôturé vendredi dernier. Jeff Bezos a été contraint de céder 38,3 millions de dollars à son ex-épouse.