Buckingham Palace a de quoi trembler. Le procès de Ghislaine Maxwell a lieu actuellement à New York. Et une nouvelle photo dévoilée au tribunal a glacé le sang de la presse britannique.

Même endroit

On y voit le milliardaire Jeffrey Epstein et sa rabatteuse présumée prendre nonchalamment la pose sur le banc d'un chalet, vraisemblablement dans les années 1990. Le hic ? La scène a lieu au lodge de Glen Beg, à Balmoral. Les journaux anglais, sous le choc, n'ont pas manqué de ressortir des photos du même endroit où l'on peut apercevoir la reine en compagnie de son amie Margaret Rhodes et feu le prince Philip en train d'y manger avec son arrière-petite-fille Mia, la fille de Zara et Mike Tindall. Situé en Écosse, ce domaine royal est l'un des préférés d'Elizabeth II. À l'époque, le sulfureux duo aurait répondu à l'invitation du prince Andrew, aussi acculé qu'évasif depuis le début du procès de l'héritière britannique.