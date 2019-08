Samedi dernier, Jenifer était de passage sur la scène de Saint-Louis, en Alsace, dans le cadre de sa tournée.

Alors qu’elle enlevait ses talons en plein concert afin de se sentir plus à l’aise, un spectateur lui crie d’enlever également… son short ! Une blague lourde qui n’a pas plu à la chanteuse. "Le short, il est doublé. Pourquoi, il y a un problème ?" dit-elle avant de durcir le ton : "T’es sérieux là ? Très sérieux ? Mais tu vas sortir, mon gars. Tu t’es trompé de spectacle ! […] Non, mais je rêve ! C’est comme si on critiquait les filles en jupe ! Non mais, c’est quoi ce truc ? ! Je déteste ça, sache-le !" Pour l’interprète de "J’attends l’amour" , la plaisanterie a ses limites.