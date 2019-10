Les amis inséparables de l'incontournable série "Friends" ont pris la pose pour Jennifer Aniston.

Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe), David Schwimmer (Ross), Matt Le Blanc (Joey) et Courteney Cox (Monica) sont apparus sur une photo publiée par Jennifer Aniston (Rachel) sur son compte Instagram: "Et maintenant on est aussi amis sur Instagram. Bonjour Instagram !" écrit-elle.

Il n'en fallait pas plus pour affoler les fans nostalgiques de la série à succès des années 90.