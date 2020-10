Comme bon nombre de citoyens américains, à l'approche des élections américaines Jennifer Aniston a voté par correspondance. Un moment qu'elle a souhaité immortalisé en photo et qu'elle a partagé sur Instagram. L'occasion pour elle d'en appeler aux responsabilités de la population américaine. En légende du cliché, elle ne cache pas son soutien à Joe Biden et descend même en flèche Kanye West, qui est lui aussi candidat. ", écrit-t-elle. En effet, le chanteur propose un programme très conservateur avec notamment l'interdiction de l'avortement. Néanmoins, que Jennifer Aniston se rassure, Kanye West a très peu de chances d’avoir une quelconque influence sur les votes. Sur les 12 Etats dans lesquels il est inscrit, 11 s'affichent pro Trump.

L'actrice a poursuivi son message en demandant aux américains de ne pas voter pour Donald Trump. "Notre président actuel a décidé que le racisme n’était pas un problème. Il a ignoré la science à plusieurs reprises et publiquement... Trop de gens sont morts. Je vous exhorte à vraiment réfléchir à qui sera le plus touché par cette élection si nous restons sur la bonne voie où nous sommes en ce moment (...) Il ne s’agit pas d’un seul candidat ou d’un seul problème, c’est l’avenir de ce pays et du monde. Votez pour l'égalité des droits de l'homme, pour l'amour et pour la décence", a-t-elle écrit.