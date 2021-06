"Il n'y a rien de bizarre entre nous"

Invitée de l'animateur Howard Stern, l'actrice de Friends a assuré qu'elle est seulement en très bons termes avec son ex. "Brad et moi allons très bien. Nous sommes amis, nous sommes potes, tout va bien. Ni plus ni moins. Il n'y a rien de bizarre entre nous. Nous nous parlons régulièrement", a-t-elle glissé. L'occasion d'aborder l'amour et ses relations futures au sens large. "J'aimerais retrouver un bon partenaire et mener une vie douce avec lui. Mais tu n'as pas besoin de marcher jusqu'à l'autel pour ça", a-t-elle assuré, déclinant toute idée de mariage dans un futur proche.