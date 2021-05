L’occasion pour les acteurs qui incarnaient Rachel et Ross de faire de fracassantes révélations. Le comédien de 54 ans a confessé qu’il avait eu un énorme coup de cœur pour Jennifer Aniston durant le tournage des premières saisons. C’était apparemment réciproque ! " On craquait vraiment l’un pour l’autre, mais sans opportunité réelle car l’un ou l’autre avait déjà quelqu’un dans sa vie, a ainsi avoué David Schwimmer. Donc on n’a jamais franchi le pas." Quant à l’ex de Brad Pitt, elle s’est souvenue de ceci. "Et comme on pouvait s’y attendre, notre premier baiser était au Central Park. On a fait passer l’amour qu’on avait l’un pour l’autre à travers Ross et Rachel."