Le cliché enflamme la toile.

25 ans après, Friends continue de défrayer la chronique. Et c'est en partie grâce à une nouvelle venue sur Instagram : Jennifer Aniston, herself. En octobre dernier, son arrivée tonitruante avec un selfie de la bande au complet avait battu tous les records sur le réseau social - le cliché compte une quinzaine de millions de likes à ce jour.

Complicité devant l'éternel

En marge des Critics' Choice Awards, l'actrice de 50 ans en a remis une couche avec Courteney Cox et Lisa Kudrow à ses côtés. " Bonjour de la part des filles de l'autre côté du hall", a-t-elle écrit en guise de légende. Deux clichés complices qui alimentent forcément les rumeurs d'un (improbable ?) come-back. Et qui ont récolté près de 10 millions de likes en moins de 48 heures au passage. En attendant, l'amitié qui a tenu les fans en haleine durant 10 saisons semble intacte et inébranlable.