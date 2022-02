Peu de gens le savent, mais Jennifer Aniston a un plat à son nom. L'actrice de 53 ans, adepte de yoga et de recettes healthy depuis toujours, ne jure que par une salade dont elle a le secret et élaborée depuis les années Friends . À l'époque, l'Américaine aurait même converti ses co-stars Courteney Cox et Lisa Kudrow. C'est dire si elle vaut le détour.

Saine et facile

Aujourd'hui, la recette cartonne toujours les réseaux, notamment sur TikTok et Instagram, où les influenceuses food se l'approprient. À la fois consistante et saine, la fameuse salade est composée de trois grandes tasses de boulgour cuit, de concombre (bio de préférence), un savant mélange de menthe, oignon rouge et persil hachés minute, une poignée de pistaches concassées grossièrement, quelques pois chiches et de la feta émiettée pour couronner le tout. Côté assaisonnement, Grazia se réfère à la recette de "The Modern Nonna" où l'on conseille un trait de jus de citron frais, un filet d'huile d'olive et une pincée de sel. Le minimalisme n'a jamais eu autant de goût.