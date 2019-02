Après huit mois de relation amoureuse, Jennifer Lawrence et son compagnon Cooke Maroney ont décidé de convoler.





L'actrice de 28 ans a en effet confirmé son intention d'épouser ce directeur d'une galerie d'art de New York, âgé de 34 ans, après qu'il lui ait posé la question fatidique, avec une "pierre géante" en main.

Un galeriste de renom

Les rumeurs allaient bon train après que le couple ait été vu fêtant une grande nouvelle dans un restaurant de New York, selon des témoins. Le porte-parole de la star a ensuite confirmé la nouvelle à la presse américaine. Les deux amoureux avaient été présentés par Laura Simpson, la meilleure amie de Jennifer, et se fréquentaient depuis huit mois. "La bague était très visible. Ils étaient assis dans un coin. Elle portait une jolie robe noire à pois blancs", a expliqué un témoin du dîner. Cooke travaille à la Gladstone Gallery de New York, qui représente des artistes tels que le père de Lena Dunham, Carroll Dunham, ainsi que Richard Prince, Anish Kapoor et l'ex-compagnon de Björk, Matthew Barney. Il est bien connu sur la scène des soirées artistiques et a déjà travaillé à la prestigieuse galerie Gagosian. Mais bien qu'il fasse partie intégrante de la scène culturelle new-yorkaise, Cooke a grandi à la campagne, à l'instar de sa nouvelle fiancée, et a passé son enfance dans la ferme de son père, au Vermont.

Pour Jennifer, cette relation a débuté quelques mois après sa relation d'un an avec le réalisateur Darren Aronofsky. Avant cela, elle avait été en couple avec Chris Martin, leader du groupe Coldplay.