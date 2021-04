Le rabibochage n'a donc pas fonctionné. Après une première rupture démentie, c'en est bel et bien fini entre Jennifer Lopez et Alex Rodriguez. La chanteuse de 51 ans et l'ancienne star du base-ball âgée de 45 ans, qui avaient tenté de recoller les morceaux en République dominicaine, ont fait parvenir un communiqué qui ne laisse plus aucune place au doute.

"Nous continuerons de travailler ensemble et à nous soutenir dans nos entreprises et projets communs. Nous souhaitons le meilleur pour l'autre et pour nos enfants respectifs", a fait savoir le couple qui avait repoussé ses projets de mariage à plusieurs reprises à cause de la pandémie de COVID-19. "Par respect pour nos enfants, le seul autre commentaire que nous avons est de remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir des gentils messages et leur soutien", ont conclu les deux célébrités, mettant ainsi un terme à quatre années de relation.