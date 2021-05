"Connexion très forte" Sur les clichés diffusés par le Daily Mail en exclusivité, on peut voir les deux stars dans les environs du Yellowstone Club, station de ski huppée du Montana où Ben Affleck possède un pied-à-terre. Sur l'une d'entre elles, l'acteur de Gone Girl semble même tenir la main de son ex à l'aéroport. "Elle a passé un bon moment avec Ben. Elle est heureuse avec lui et apprécie sa compagnie", a fait savoir une source proche de Jennifer Lopez du côté de People. "Jennifer a passé plusieurs jours avec Ben hors de la ville. Ils ont une connexion très forte. Tout a été rapide et intense, mais Jennifer est heureuse", a-t-elle ajouté, laissant toutefois planer le doute sur la suite.

En janvier dernier, Ben Affleck avait fait une sortie remarquée en prenant la défense de Jennifer Lopez dans les colonnes du Hollywood Reporter. "Les gens étaient si méchants avec elle, sexistes, racistes. C’était moche", avait-il confié au sujet de la carrière naissante de la chanteuse au début du millénaire.

20 ans après, le mythique couple "Bennifer" serait-il de retour ? Ben Affleck et Jennifer Lopez, tous deux célibataires après les ruptures respectives avec Ana de Armas et Alex Rodriguez, ont renoué le contact... et plus si affinités. Ensemble de 2001 à 2003, la chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ont été aperçus à ensemble à la montagne, embrasant les réseaux sociaux au passage.