Peut-on faire plus officiel ? Depuis des semaines, le retour de flamme entre Ben Affleck et Jennifer Lopez défraie la chronique. Escapade dans le Montana, session fitness à Miami, emménagement prévu à Los Angeles... le couple mythique du début des années 2000 est sur toutes les lèvres. Si un tapis rouge commun ou un cliché léché sur les réseaux sociaux se font attendre, une nouvelle image vient balayer les derniers doutes possibles.

Ben Affleck et Jennifer Lopez étaient à Malibu pour l'anniversaire de Linda, la soeur de la chanteuse, ce dimanche 13 juin. L'acteur et la star du R&B y ont multiplié les gestes tendres au restaurant et un baiser a été immortalisé par un paparazzi, comme on peut le voir sur le site de Page Six. Comme on pouvait s'en douter, l'image a rapidement fait le tour de la Toile. Emme et Max, les jumeaux de J.Lo étaient également sur place. Pour mieux apprendre à connaître leur futur beau-père ?