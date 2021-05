Des baisers entre les séances La chanteuse de 51 ans et l'acteur de 48 ans y notamment passé un moment à l'Anatomy Miami Beach, salle de sport prisée de la ville de Floride. Selon les observateurs sur place, "ils ne cherchaient absolument pas à cacher leur relation". "C'était clair pour tout le monde qu'ils avaient une puissante alchimie et qu'ils s'amusaient", lit-on dans Entertainment Weekly. Selon Page Six, Jennifer Lopez et Ben Affleck "s'embrassaient entre les séances". Autre détail qui n'est pas passé inaperçu ces derniers jours : l'ex de Ana de Armas porte désormais la montre que J.Lo lui avait offerte lors du tournage de "Jenny from the Block" au début des années 2000. Tout le monde s'attendait à avoir Brad Pitt et Jennifer Aniston remettre le couvert, c'est finalement "Bennifer" qui crée la surprise.

Si l'officialisation se fait attendre, les actes de Jennifer Lopez et Ben Affleck ne trompent plus. Après leur voyage remarqué dans le Montana et passage express à Los Angeles, les deux stars interplanétaires s'affichent désormais ensemble à Miami.