C'est le magazine TMZ qui a repéré un détail sur la main de la chanteuse. Une bague ornée d'un fameux diamant, que la star aurait tenté de cacher aux paparazzi.

Une bague qui annoncerait un engagement entre la chanteuse et l'acteur américain puisqu"elle se trouvait sur l'annulaire de Jennifer Lopez. Le doute s'installe pour la presse people. D'autres photos de paparazzi montrent la chanteuse quittant le magasin de meubles, avec la bague retournée vers l'intérieur de sa paume afin qu'on ne la repère pas.

Les deux tourtereaux se sont remis ensemble il y a quelques mois après 20 ans de séparation. Mais ce ne serait pas la première fois que l'acteur demande la main de la chanteuse. Ils n'avaient pas réussi à se marier à cause de l'environnement médiatique de l'époque, qui pesait trop sur leur couple.

"Je dirais que c'est environ 50% (de ce qui a détruit notre relation). L'idée que les gens vous détestent et qu'ils vous détestent ensemble et que le fait d'être ensemble est un poison, laid et toxique, dont aucun de nous ne veut faire partie. Qui voudrait les inviter à dîner ? Et qu'est-ce qu'ils font ensemble ?", avait explique Ben Affleck dans une émission télé, se remémorant ces souvenirs difficiles. "J'ai été sacrément blessé et en colère et je me suis senti comme un idiot."

Après cette séparation, Jennifer Lopez avait épousé le chanteur Marc Anthony avec qui elle a eu deux enfants, Max et Emme.

Dernièrement, Ben Affleck et Jennifer Lopez se sont offerts un manoir stratosphérique pour la bagatelle somme de 55 millions d'euros. Une propriété qui pourrait facilement accueillir un mariage de cette envergure.