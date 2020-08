Le prestigieux quartier de Miami, en Floride, vient en effet d’accueillir une certaine Jennifer Lopez et son mari Alex Rodrigues. Le couple, qui n’a pas pu se marier à cause du coronavirus, a eu un énorme coup de coeur pour une renversante villa à 40 millions de dollars.

Nichée sur cet îlot artificiel – mais non moins superbe – la demeure s’étale sur 3700 mètres carrés. La famille recomposée aura l’embarras du choix puisque l’on compte 12 salles de bain pour 10 chambres reliées par un ascenseur. Comme chez Meghan Markle et le prince Harry, on y trouve une cave à vin et une magnifique piscine extérieure entourée de majestueux palmiers.