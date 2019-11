Jennifer Lopez a profité d'une débat sur le harcèlement pour raconter qu'un réalisateur lui a fait une demande déplacée sur un plateau d'essayage.

En compagnie de Scarlett Johansson, Lupita Nyong’o, Awkwafina, Laura Dern et Renee Zellweger, Jennifer Lopez a évoqué le sujet du harcèlement lors d'une table ronde organisée par le magazine Hollywood Reporter. L'actrice de cinquante ans s'est livrée sur une expérience dont elle garde un mauvais souvenir.

“Lors d'un essayage, un réalisateur (ndlr: dont elle a voulu taire le nom) m’a demandé d’enlever mon haut parce que j’étais censée faire une scène de nu dans le film. Il voulait voir mes seins”, explique-t-elle en précisant qu'il n'en avait pas été question. “Je me suis défendue, mais c’est marrant parce que je me souviens que j’étais vraiment pétrifiée sur le moment. Il y avait un styliste dans la pièce et une autre femme. J’ai dit non. Que je n’avais pas besoin de montrer mes seins, qu’on les verrait sur le plateau”.

La chanteuse expliquait lors de cette discussion qu'il était très important de fixer des limites. “Si on cède à ce moment-là, la personne s’en va en pensant qu’elle peut faire tout ce qu’elle veut. Parce que j’avais mis une petite limite, parce que j’avais réussi à dire non, il a laissé tomber et il est même venu s’excuser plus tard. Quand il est sorti de la pièce, le styliste est venu me dire qu’il était désolé de ce qu’il venait de se passer”.