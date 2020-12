Ces derniers temps, J.Lo met en images toutes ses facettes. Bête de scène aux AMAs, icône de mode sur le tapis rouge, quinqua' incendiaire sur la pochette de son dernier single où elle pose dans le plus simple appareil... la star de 51 ans a tour à tour enflammé la Toile. Et sa dernière photo en mère de famille n'a pas fait exception.

Sur un cliché publié sur Instagram, Jennifer Lopez pose an coin du feu et sans aucun maquillage aux côtés de ses jumeaux de 12 ans, Emme et Maximilian. "J’adore le fait qu’ils veuillent toujours s’asseoir sur les genoux de maman !", a-t-elle écrit sur le réseau social, provoquant une avalanche de réactions. C'est l'une des conséquences du confinement sur la planète people : les stars sont de plus en plus nombreuses à s'afficher au naturel et sans complexes. Les fans, eux, en redemandent.